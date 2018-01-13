Фанаты Бортич поиздевались над беременной внучкой Михалкова

Подписчики Александры Бортич поиздевались над беременной внучкой Никиты Михалковой. Они раскритиковали положение родственницы известного режиссера.

Никита Готский

Александра вскоре станет матерью. Несмотря на это, она продолжает встречаться с друзьями и вести активный жизненный образ. В одну из встреч девушка отправилась в кафе с Александрой Бортич и Анной Вельмкакиной. Позже звезда "Викинга" выложила в Сеть совместный снимок с известными дамами.На фотографии Бортич прижимается к животу Михалковой, но такой невинный кадр спровоцировал бурю критики у подписчиков актрисы. Они принялись смеяться над положением Александры, а некоторые принялись откровенно унижать внучку режиссера. "Женщины с пивным животиком восхитительны", пишут они.О беременности Александры стало известно осенью. Девушка показала фото с круглым животом. Отец ребенка актер Петр Скворцов.