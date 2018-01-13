Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу
| | Фанаты Бортич поиздевались над беременной внучкой Михалкова

Фанаты Бортич поиздевались над беременной внучкой Михалкова

Сегодня, 14:34
Подписчики Александры Бортич поиздевались над беременной внучкой Никиты Михалковой. Они раскритиковали положение родственницы известного режиссера.

Фанаты Бортич поиздевались над беременной внучкой Михалкова

 

Александра вскоре станет матерью. Несмотря на это, она продолжает встречаться с друзьями и вести активный жизненный образ. В одну из встреч девушка отправилась в кафе с Александрой Бортич и Анной Вельмкакиной. Позже звезда "Викинга" выложила в Сеть совместный снимок с известными дамами.

На фотографии Бортич прижимается к животу Михалковой, но такой невинный кадр спровоцировал бурю критики у подписчиков актрисы. Они принялись смеяться над положением Александры, а некоторые принялись откровенно унижать внучку режиссера. "Женщины с пивным животиком восхитительны", пишут они.

О беременности Александры стало известно осенью. Девушка показала фото с круглым животом. Отец ребенка актер Петр Скворцов.
Никита Готский
Новости по теме
Актриса из «Викинга» Александра Бортич ради роли пожертвовала фигурой
Актриса из «Викинга» Александра Бортич ради роли пожертвовала фигурой

Актриса из «Викинга» Александра Бортич ради роли пожертвовала фигурой. Фанаты крайне изумились, когда увидели 22-летнюю знаменитость располневшей. Александра

Звезда
Звезда "ДухLess 2" Александра Бортич встречается с коллегой по цеху

Звезда "ДухLess 2" Александра Бортич встречается с коллегой по цеху. Подобной новостью блондинка разбила сердца всех новообретенных поклонников.

Героиня «Викинг» Александра Бортич разошлась с женихом после премьеры фильма
Героиня «Викинг» Александра Бортич разошлась с женихом после премьеры фильма

Александра Бортич, которая снялась в фильме «Викинг», перед Новым годом рассталась со своим возлюбленным. Об этом сообщает ряд отечественных СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости