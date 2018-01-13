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| | Кети Топурия поразила фанатов своим бюстом

Кети Топурия поразила фанатов своим бюстом

Сегодня, 13:27
Известная певица Кети Топурия, являющаяся солисткой в популярной музыкальной группе «А’Студио», порадовала своих фанатов очередной сексуальной фотографией. Кети опубликовала снимок, на котором она с тёмным взглядом смотрит в камеру, лёжа на диване.

Кети Топурия поразила фанатов своим бюстом

 

Кети Топурия, нередко радующая своих верных поклонников, которых у неё в Instagram-аккаунте насобиралось уже более 1,9 миллиона, в очередной раз не постудилась показать своё загорелое полуобнажённое тело. Поклонники Кети в комментариях к записи заметили, что ровный загар очень идёт к цвету волос красавицы и её весьма внушительному бюсту. Также некоторые пользователи написали о невероятном цвете её зелёных глаз, который так удачно сочетается с томным сексуальным взглядом певицы.

Отметим, что всего за полчаса фотография Топурии собрала почти 10 тысяч лайков и более 60 комментариев, в которых многие фанаты певицы поблагодарили её за то, что она не стесняется загружать снимки без использования косметики, и не ретушируя их в отдельных программах.
Александр Вест
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