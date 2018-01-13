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| | Неадекватная Бузова шокировала фанатов странным поведением в самолете

Неадекватная Бузова шокировала фанатов странным поведением в самолете

Сегодня, 13:24
Поклонников Ольги Бузовой удивило непонятное настроение звезды в самолете. На лайнере она отправилась на море.

Неадекватная Бузова шокировала фанатов странным поведением в самолете

 

Ранее в Интернете появился видеоролик, снятый российской телеведущей Ольгой Бузовой, где знаменитость находится на борту самолета и говорит о том, как она летит на зарубежный курорт. Также она спрашивает, интересно ли им знать о подробностях жизни ведущей. Подписчики обратили свое внимание на странное поведение звезды, так как ее речь заплеталась, не исключено, что Бузова немного "приняла на душу" перед отправкой в Таиланд. Немного позже данный видеоролик был удален со страницы в Instagram.

 

Неадекватная Бузова шокировала фанатов странным поведением в самолете

 

В Таиланде ведущая отдыхает вместе с актером Тимуром Батрутдиновым. Пара опровергает данные, что между ними любовный роман а поклонники не советуют артисту, известного своей любовью к девушкам с пышными формами, заводить отношения с Бузовой, которая не может похвастаться сочными женскими прелестями.
Никита Готский
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