Неадекватная Бузова шокировала фанатов странным поведением в самолете

Поклонников Ольги Бузовой удивило непонятное настроение звезды в самолете. На лайнере она отправилась на море.

Ранее в Интернете появился видеоролик, снятый российской телеведущей Ольгой Бузовой, где знаменитость находится на борту самолета и говорит о том, как она летит на зарубежный курорт. Также она спрашивает, интересно ли им знать о подробностях жизни ведущей. Подписчики обратили свое внимание на странное поведение звезды, так как ее речь заплеталась, не исключено, что Бузова немного "приняла на душу" перед отправкой в Таиланд. Немного позже данный видеоролик был удален со страницы в Instagram.

Никита Готский

В Таиланде ведущая отдыхает вместе с актером Тимуром Батрутдиновым. Пара опровергает данные, что между ними любовный роман а поклонники не советуют артисту, известного своей любовью к девушкам с пышными формами, заводить отношения с Бузовой, которая не может похвастаться сочными женскими прелестями.