Потрепанная Анна Шульгина напугала фанатов своим видом

Популярная актриса кино и театра Анна Шульгина весьма напугала своих поклонников своим внешним видом, опубликовав очередную фотографию в своём микроблоге. Фанаты удивились тому, как неженственно актриса выглядела на новом снимке.

Александр Вест

Многочисленные поклонники Анны Шульгиной, которых в её аккаунте в сети микроблогов Instagram накопилось уже более 420 тысяч, были довольно напуганы внешним видом красавицы, которая снялась в образе роковой женщины. Эпатажная актриса не раз шокировала фанатов своим внешним видом, однако, новая публикация заставила фанатов забыть все предыдущие снимки Анны. На снимке, который загрузила Шульгина, она в нелепой позе сидит на самом краю стула, напоминающего барную мебель, а её наряд вызвал у её поклонников ещё больше вопросов, чем общая композиция фотографии.В комментариях поклонники Шульгиной поинтересовались, что заставило актрису надеть ботфорты коричневого цвета с открытыми пальцами в дополнение к чёрно-белой юбке и красным ногтям. Некоторые фанаты отметили, что по отдельности элементы гардероба актрисы смотрелись бы вполне неплохо, но всё вместе превратилось в подобие «винегрета».