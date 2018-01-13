Секс-скандалы тормозят работу голливудских сценаристов

По совам создательницы комедийного сериала «Новенькая», сейчас в киностудиях и офисах продюсеров и режиссеров царит крайне напряженная обстановка, что серьезно вредит работе, так как сотрудники не могут обсудить тему домогательств, и вынуждены трудиться в условиях морального и психологического прессинга.
Однако в мире шоу-бизнеса всегда были иные правила и другой стиль жизни, ведь для создания реалистичных и интересных картин сценаристам нередко требуется возможность обсудить щекотливые вопросы, и открыто высказать свою точку зрения.