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| | Секс-скандалы тормозят работу голливудских сценаристов

Секс-скандалы тормозят работу голливудских сценаристов

Сегодня, 13:03
Разговоры и обвинения в домогательстве и изнасиловании создают многочисленные проблемы работникам киноиндустрии, поскольку сценаристы, опасаясь за собственную карьеру и свободу, не могут поднять эту тему в фильмах. Этой информацией поделилась в рамках интервью изданию The Hollywood Reporter сценарист Элизабет Меривезер.

Секс-скандалы тормозят работу голливудских сценаристов

 

По совам создательницы комедийного сериала «Новенькая», сейчас в киностудиях и офисах продюсеров и режиссеров царит крайне напряженная обстановка, что серьезно вредит работе, так как сотрудники не могут обсудить тему домогательств, и вынуждены трудиться в условиях морального и психологического прессинга.

Однако в мире шоу-бизнеса всегда были иные правила и другой стиль жизни, ведь для создания реалистичных и интересных картин сценаристам нередко требуется возможность обсудить щекотливые вопросы, и открыто высказать свою точку зрения.
Пойда Анна
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