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| | Бузова требует отправить в тюрьму ее двойника

Бузова требует отправить в тюрьму ее двойника

Сегодня, 12:57
Ольга Бузова требует отправить в тюрьму ее двойника. Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

Бузова требует отправить в тюрьму ее двойника

 

Российская телеведущая нашла в Сети собственного двойника. Притворяясь знаменитостью, неизвестная отправляет предложения организовать и провести музыкальное выступление или выступить на корпоративе. Представители Бузовой уже написали необходимое заявление в правоохранительные органы. Ненастоящую ведущую хотят наказать по всем правилам закона.

Сама российская звезда в настоящее время находится на отдыхе в Таиланде. По мнению многих, в далекий край Бузова отправилась, дабы справиться со стрессом и обидой на бывшего супруга Дмитрия Тарасова, недавно снова женившегося. Его спутницей оказалась модель Анастасия Костенко.
Никита Готский
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