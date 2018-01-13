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| | Виктория Дайнеко рассказала об отдыхе в Тбилиси

Виктория Дайнеко рассказала об отдыхе в Тбилиси

Сегодня, 12:54
Певица виктория Дайнеко поделилась впечатлениями о своем пребывании в столице Грузии в Тбилиси со своими фанатами в Instagram. Девушка рассказала, где именно она отдыхала и какие места посетила. В целом ее рассказ напоминал гастрономический путеводитель по одному из городских районов.

 

Исполнительница призналась, что ей мало удалось исследовать за пределами своего квартала. Посещала она по большей части рестораны и кафе, расположенные рядом с отелем, где она отдыхала. Однако сильнее всего ей понравились не элитные рестораны, о которых она также хорошо отзывалась, а кафе в театре. Сердце артистки покорил тамошний шашлык, который Вика рекомендует заказывать без лаваша.

Молодая мама для прогулки выбирала места, где можно было прогуливаться с коляской. В основном такие условия были созданы в старом городе. Один раз Дайнеко посетила отель, где подавали прекрасные суши (заведение посоветовал друг артистки ведущий Артем Королев). От еды впечатления у девушки остались самые приятные, но вот добраться туда с коляской ей было крайне сложно, в результате чего она воздержалась от дальнейших визитов в ресторан.

В целом певице понравилось все: люди, погода, кухня – все это доставило ей огромное удовольствие. Претензии певицы касались лишь обилия залов для курящих в каждом кафе, но и с этим артистка мирилась. Пост Виктории всего за несколько минут в Сети оценили 755 фолловеров.
Дарья Светозарова
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