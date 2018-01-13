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| | Виктория Боня закрутила роман с известным футболистом

Виктория Боня закрутила роман с известным футболистом

Сегодня, 12:50
Виктория Боня, получившая широкую известность благодаря своему участию в популярном телевизионном шоу «Дом-2», была замечена журналистами в обществе весьма высокооплачиваемого футболиста, играющего за клуб «Манчестер Юнайтед».

Виктория Боня закрутила роман с известным футболистом

 

Отметим, что футболист из Бельгии Маруан Феллайни, услуги которого футбольный клуб приобрёл за 12 миллионов евро, был замечен ужинающим в дорогом ресторане в компании Виктории Бони. Стоит напомнить, что после своего расставания с прошлым возлюбленным-миллионером Боня не раз намекала своим многочисленным поклонникам про появление в её жизни нового воздыхателя, который, по её словам, просто совершенен. Фотография их совместного времяпрепровождения была опубликована в сети микроблогов Instagram на одном из фанатских аккаунтов, посвященных Боне.

Виктория Боня закрутила роман с известным футболистом

 

Подписчики в комментариях заметили, что на снимке действительно Виктория, выразив свою радость за девушку, которая так быстро оправилась после разлуки со своим бывшим возлюбленным.
Александр Вест
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