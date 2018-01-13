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| | Юлия Ефременкова показала свою пышную грудь на Сейшелах

Юлия Ефременкова показала свою пышную грудь на Сейшелах

Сегодня, 12:31
Звезда проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова порадовала фотографией, где хорошо видно ее пышную грудь и стройные ноги. Снимок участницы телестройки имеется в Instagram.

Юлия Ефременкова показала свою пышную грудь на Сейшелах

 

Ефременкова в данное время отдыхает на Сейшельских островах. Помимо купания в теплом море и загорания, Юлия публикует фотографии с места события, тем самым радуя своих поклонников. На этот раз она показала новое изображение, где находится на фоне большой скалы в темно-красном платье с большим разрезом. Наряд замечательно подчеркивает прелести Ефременковой, в особенности ее грудь и ноги. Юлия благодарит поклонников за беспокойство, заявляя, что с ней все хорошо, звезда здорова, чего желает и подписчикам.

Фолловеры похвалилши Юлию на красивое тел и хорошую физическую форму, написав ей ряд приятных и теплых слов касательно внешнего вида. Спустя десять минкут после публикации снимок набрал более 2,1 тысяч лайков.
Никита Готский
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