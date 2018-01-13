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| | Дети Филиппа Киркорова гуляли по Диснейленду в дешевых вещах

Дети Филиппа Киркорова гуляли по Диснейленду в дешевых вещах

Сегодня, 12:27
Поп-король Филипп Киркоров рассказал в Instagramоб окончании пятидневного марафона по Орландо, столице Диснейленда и UNIVERSAL STUDIO. Подписчики артиста поразились тому, что его дети гуляли по парку в дешёвых и очень простых вещах.

Дети Филиппа Киркорова гуляли по Диснейленду в дешевых вещах

 

Филипп Киркоров известен своим стремлением ярко наряжаться на концерты, завоевав титул «короля эпатажа». Стиль всегда богемный, и вещи певца достаточно дорогие, от известных брендов. В связи с этим, многие поклонники были в шоке от того, что своих детей Филипп Киркоров одел для приключений в легендарном Диснейленде очень просто и дёшево, как сообщает VladTime.

Некоторые возмутились, что артист решил сэкономить на самом дорогом. Другие, защищая Киркорова, подчеркнули, что Диснейленд – не то место, где нужно «форсить брендами», поскольку парк предполагает просто семейный отдых, и там не смотрят на дороговизну нарядов.

Ирина Летинская
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