Дети Филиппа Киркорова гуляли по Диснейленду в дешевых вещах

Дети Филиппа Киркорова гуляли по Диснейленду в дешевых вещахСегодня, 12:27
50-летний король российской эстрады Филипп Киркоров похвастался результатами гастролей по родной Болгарии. Поклонники заметили, что дети не особо были
Народный артист России Филипп Киркоров вновь порадовал своих поклонников, опубликовав очередную порцию снимков своих детей – Аллы-Виктории и Мартина. На этот
Певец Филипп Киркоров отправился вместе со своими детьми в долгожданный отпуск в Майями, где несколько лет назад приобрел себе недвижимость. Поп-король