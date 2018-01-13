Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу
| | Эмир Кустурица не понимает язык нового кино

Эмир Кустурица не понимает язык нового кино

Сегодня, 13:00
Известный кинорежиссер Эмир Кустурица поведал о том, что в данный момент у него возникают определённого рода трудности, связанные с пониманием современного языка кинематографа. Режиссёр заявил, что в современных фильмах творцам не дают раскрыть свой потенциал.

Эмир Кустурица не понимает язык нового кино

 

Кустурица заметил, что кинематограф в наши дни превратился в бизнес, который не терпит каких-либо отхождений от плана. По его словам, создатели кинолент обязаны придерживаться правил рынка, иначе появляется весьма высокая вероятность провала картины в прокате. Режиссёр заметил, что Голливуд сделал современные фильмы лишёнными смысла продуктами для всеобщего потребления, угрожая многим авторским проектам, которые просто не в состоянии объявить о своей уникальности во всеуслышание.

Эмир поведал о кинофестивале под названием «Кустендорф», который состоится в Сербии уже в 11-й раз. Кустурица отметил, что на фестивале будет поднята тема развития кинематографа, который разительно изменился за последние 20 лет. Также на съезде кинодеятелей обсудят значимость сериалов и фильмов со стороны смыслового выражения.
Александр Вест
Новости по теме
Эмир Кустурица приедет в Ялту с концертом
Эмир Кустурица приедет в Ялту с концертом

Известный режиссер и музыкант из Сербии Эмир Кустурица записал видеообращение для жителей Крымского полуострова, в котором сообщил о своем приезде с концертом.

Эмир Кустурица объявил о завершении карьеры
Эмир Кустурица объявил о завершении карьеры

Югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о своем намерении завершить карьеру актера и сконцентрироваться на режиссуре. В качестве одного из

Эмир Кустурица получит от Путина орден Дружбы
Эмир Кустурица получит от Путина орден Дружбы

61-летний югославский режиссёр Эмир Кустурица получит от президента РФ Владимира Путина орден Дружбы в Кремлёвском дворце. Соответствующее постановление

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости