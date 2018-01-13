Эмир Кустурица не понимает язык нового кино

Известный кинорежиссер Эмир Кустурица поведал о том, что в данный момент у него возникают определённого рода трудности, связанные с пониманием современного языка кинематографа. Режиссёр заявил, что в современных фильмах творцам не дают раскрыть свой потенциал.

Александр Вест

Кустурица заметил, что кинематограф в наши дни превратился в бизнес, который не терпит каких-либо отхождений от плана. По его словам, создатели кинолент обязаны придерживаться правил рынка, иначе появляется весьма высокая вероятность провала картины в прокате. Режиссёр заметил, что Голливуд сделал современные фильмы лишёнными смысла продуктами для всеобщего потребления, угрожая многим авторским проектам, которые просто не в состоянии объявить о своей уникальности во всеуслышание.Эмир поведал о кинофестивале под названием «Кустендорф», который состоится в Сербии уже в 11-й раз. Кустурица отметил, что на фестивале будет поднята тема развития кинематографа, который разительно изменился за последние 20 лет. Также на съезде кинодеятелей обсудят значимость сериалов и фильмов со стороны смыслового выражения.