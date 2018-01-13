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| | Леди Гага раздвинула ноги перед фанатами

Леди Гага раздвинула ноги перед фанатами

Сегодня, 12:17
Популярная американская певица Леди Гага не устает эпатировать публику. Создается впечатление, что исполнительнице все равно как удивлять – внешним видом, поведением. На сей раз на своем аккаунте в Instagram артистка выложила весьма провокационное фото.

 

Звезда предстала перед поклонниками в экстравагантной позе: ее ноги в разрисованных сапогах-чулках на шпильке широко раздвинуты в стороны, а из одежды на певице только черный недлинный пиджак и беретка. Ни брюк, ни даже коротенькой юбки на артистке нет, что позволяет предположить, что интимную зону прикрывает только нижнее белье, которого, кстати, на фото не видно. Дополняет «жаркое» фото прикрепленный к стене, возле которой позирует Леди Гага, огнетушитель. Поклонники тут же оценили посыл певицы. «Огонь!», «Гори, крошка, гори!» - писали они в комментариях. Отдельной похвалы удостоились сапоги исполнительницы, и ее пиджак, в котором осведомленные в модных тенденциях подписчики усмотрели руку мастера Версаче.

Остальные поклонники принялись на все лады расхваливать артистку за талант и смелые образы. Всего за восемь часов отметкой «нравится» публикацию наградили более 418 тысяч фолловеров Леди Гаги.
Дарья Светозарова
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