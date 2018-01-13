Батрутдинов и Бузова вместе отдыхают в Таиланде

В декабре прошлого года Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов рассмешили своих поклонников, предположив собственную свадьбу, однако, уже сегодня стало известно, что звёздная пара совместно отдыхают в Таиланде.

Александр Вест

Известный юморист Тимур Батрутдинов в очередной раз решил подшутить над своими многочисленными фанатами, разместив в своём микроблоге видео, на котором запечатлена Ольга Бузова, которая просит его натереть ей спину. Многие подписчики решили, что между телеведущей и популярным резидентом Comedy Club завязался роман, однако, сам Тимур опроверг данную возможность, заявив, что между ним и Бузовой нет никакой романтической связи.Стоит отметить, особой пикантности видеоролику добавил сам Батрутдинов, который после просьбы Бузовой принести «арбузик» и «натереть спинку» отреагировал как податливый и любящий муж, отчего многие поклонники юмориста не смогли сдержать смех. Добавим, что репост данного видеоролика сделала и сама Бузова, подтвердив, что между ними нет любовной связи.