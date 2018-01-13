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| | Оганесян скоро покинет "Дом-2"?

Оганесян скоро покинет "Дом-2"?

Сегодня, 10:59
Известный участник популярного телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян вскоре может покинуть телестройку. В приватной беседе с участницей реалити-шоу Иосиф рассказал о том, почему ему тяжело оставаться на проекте.

Оганесян скоро покинет "Дом-2"?

 

Очередной выпуск телевизионного шоу «Дом-2» стал весьма печальным для многочисленных поклонников Иосифа Оганесяна, которые вскоре могут попрощаться со своим любимым участником. В приватной беседе с одной из участниц «Дома-2» Иосиф поведал о том, что его сильно тяготит расставание с Сашей Черно, которое он не может преодолеть в психическом плане. Оганесян рассказал о том, что не хочет возвращаться в Москву, где он будет находиться в непосредственной близости со своей бывшей девушкой.

По словам Иосифа, он может покинуть проект, так как находиться рядом с Черно для него будет весьма неприятным испытанием. По мнению многих поклонников реалити-шоу, остаться на шоу Оганесяну поможет лишь новый роман с одной из доступных девушек, который отвлечёт его от душевных страданий.
Александр Вест
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