Оганесян скоро покинет "Дом-2"?

Известный участник популярного телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян вскоре может покинуть телестройку. В приватной беседе с участницей реалити-шоу Иосиф рассказал о том, почему ему тяжело оставаться на проекте.

Александр Вест

Очередной выпуск телевизионного шоу «Дом-2» стал весьма печальным для многочисленных поклонников Иосифа Оганесяна, которые вскоре могут попрощаться со своим любимым участником. В приватной беседе с одной из участниц «Дома-2» Иосиф поведал о том, что его сильно тяготит расставание с Сашей Черно, которое он не может преодолеть в психическом плане. Оганесян рассказал о том, что не хочет возвращаться в Москву, где он будет находиться в непосредственной близости со своей бывшей девушкой.По словам Иосифа, он может покинуть проект, так как находиться рядом с Черно для него будет весьма неприятным испытанием. По мнению многих поклонников реалити-шоу, остаться на шоу Оганесяну поможет лишь новый роман с одной из доступных девушек, который отвлечёт его от душевных страданий.