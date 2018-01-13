Купин жестоко избивает Донцову

Популярная участница телепроекта «Дом-2» Майя Донцова пожаловалась на регулярные избиения со стороны Алексея Купина. Майя заявила, что Купин не рассчитывает свои силы, заигрывая с ней.

Очередное утро на телестройке ознаменовалось для Майи Донцовой и Алексея Купина серьёзным скандалом. С самого утра участники телепроекта не смогли сдержать себя от ссоры, которая разгорелась между парой из-за пустяка. Майя стала доказывать своему кавалеру, что он в своих заигрываниях часто якобы по-дружески бьёт её в плечо, не рассчитывая при этом силу. Донцова заметила, что ей надоело испытывать физическую боль, ведь Купин значительно превосходит её в физическом плане.

Александр Вест

Алексей стал кричать на Майю, стараясь доказать, что таким образом он проявляет к ней симпатию, выражая горечь от того, что его знаки внимания никак не оцениваются с её стороны. В итоге Купин приказал Донцовой оставить его в покое, так и не добившись разрешения возникшей проблемы.