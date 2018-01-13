Певица Ани Лорак поделилась кадрами с записи песни «Новый бывший». По словам представителей артистки, композиция будет в новом сборнике, причём есть как обычная версия, так и акустическая, имеющая классическую переработку.

Звезда отметила, что записывала «на одном дыхании». Это было подобно новой жизни уже состоявшегося трека, атмосфера у которого теперь особая, интимная, с изменением гармонии, драматургии и формы. Ани Лорак выразила надежду, что так «Новый бывший» ещё больше понравится слушателям, как сообщает VladTime.

Стоит отметить, что композиция теперь есть в доступе в iTunes Russia. Автор текста – Олег Влади, ранее обвиняемый в плагиате из-за тональности в новой песне Аллы Пугачёвой. Большинство поклонников Ани Лорак положительно оценили песню, хотя некоторые и отметили, что она не слишком отличается от остального творчества артистки.

Ирина Летинская