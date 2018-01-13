Певица Ани Лорак
поделилась кадрами с записи песни «Новый бывший». По словам представителей
артистки, композиция будет в новом сборнике, причём есть как обычная версия,
так и акустическая, имеющая классическую переработку.
Звезда отметила, что
записывала «на одном дыхании». Это было подобно новой жизни уже состоявшегося
трека, атмосфера у которого теперь особая, интимная, с изменением гармонии,
драматургии и формы. Ани Лорак выразила надежду, что так «Новый бывший» ещё
больше понравится слушателям, как сообщает VladTime.
Стоит отметить, что
композиция теперь есть в доступе в iTunes Russia. Автор текста – Олег Влади,
ранее обвиняемый в плагиате из-за тональности в новой песне Аллы Пугачёвой.
Большинство поклонников Ани Лорак положительно оценили песню, хотя некоторые и
отметили, что она не слишком отличается от остального творчества артистки.
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