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| | "Дом-2": Андрей Штрих завёл необычного питомца

"Дом-2": Андрей Штрих завёл необычного питомца

Сегодня, 10:33
Популярный участник известного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Андрей Штрих сознался в том, что в детстве он принёс домой голубя, который был едва жив. По словам Андрея, необычный питомец стал для него заменой попугаю.

"Дом-2": Андрей Штрих завёл необычного питомца

 

В очередном выпуске телепроекта «Дом-2» устроили викторину, в которой продюсеры шоу собрали случайные необычные факты из жизни участников, а выбранному человеку нужно было отгадать, с кем это произошло в прошлом. Одним из участников, шокировавших всех остальных своей историей из детства, оказался Андрей Штрих. Андрей рассказал о форс-мажоре, который у него произошёл в юном возрасте.

По его словам, в детстве он принёс домой едва живого голубя, который не мог ему сопротивляться, чтобы у него наконец-то появился домашний питомец. Штрих заметил, что он всегда мечтал о попугае, но родители не разрешали заводить ему птицу, поэтому он решил эту проблему таким весьма нестандартным способом.
Александр Вест
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