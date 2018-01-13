Гайдулян стал грязным панком в США

Звезда сериала "Универ" Андрей Гайдулян своей очередной публикацией в Instagram шокировал фанатов, представ в непривычном образе. В отличие от других снимков, на сделанном в США фото Андрей запечатлён в образе грязного панка.

Александр Вест

Подписчики Андрея Гайдуляна, которых в его официальном аккаунте в сети микроблогов Instagram насобиралось уже порядка 500 тысяч, были искренне поражены, увидев своего любимого артиста, сменившего образ. Фанаты актёра привыкли к весьма скромному, милому и дружелюбному образу Гайдуляна, однако, на очередной фотографии, которую Андрей сделал на территории концертной площадке под названием Roxy Theatre, расположенной в западной части Голливуда, он предстал в образе грязного панка.С лицом, выражающим безразличие и некоторую сонливость, Гайдулян позирует на фоне толпы фанатов, ожидающих концерта. В описании фото Андрей не указал, каких именно исполнителей ожидают многочисленные зеваки за его спиной, просто заметив, что для него та ночь стала ночью рок-н-ролла.