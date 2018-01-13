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| | Рэдклифф отозвался об участии Джонни Деппа в поттериане

Рэдклифф отозвался об участии Джонни Деппа в поттериане

Сегодня, 11:46
Всемирно известный голливудский актёр Дэниел Рэдклифф прокомментировал участие своего коллеги по кинопроизводству Джонни Деппа в фильмах по вселенной Гарри Поттера. Дэниел заметил, что данная ситуация даётся ему весьма нелегко.

Рэдклифф отозвался об участии Джонни Деппа в поттериане

 

В связи с тем, что Джонни Деппа обвинила в изнасиловании его бывшая жена Эмбер Херд, Дэниел Рэдклифф заявил о том, что весьма неоднозначно относится к его участию в проекте, созданном во вселенной Гарри Поттера. По его словам, вся ситуация с подобными обвинениями даётся ему весьма нелегко, ведь Депп участвует в продолжении фильмов, которые дали яркий старт его карьере в кинематографе. Дэниел заметил, что в спорте существуют подобные случаи, когда спортсменов «прощают» за употребление лёгких наркотиков, или допинга, но по его словам, обвинения в изнасиловании на порядок серьёзнее.

Однако, Рэдклифф добавил, что намеревается поддерживать продюсеров фильма, ведь благодаря им ему удалось занять место в сердцах многих его поклонников. Напомним, Депп сыграет злого чародея по имени Гриндевальд в новой части фильма «Фантастические твари и где они обитают».
Александр Вест
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