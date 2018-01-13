Волочкова взбудоражила фанатов голыми ногами

Всемирно известная российская прима балета Анастасия Волочкова в очередной раз побаловала своих фанатов весьма сексуальной фотографией. На этот раз акцент на фото Волочкова сделала на своих стройных ногах.

Александр Вест

Анастасия Волочкова, в данный момент отдыхающая на Мальдивах, откуда регулярно публикует фотоотчёты, рассказывая своим поклонникам о том, как протекает её жизнь вдали от родины. На очередном фото, которое фанаты балерины увидели в её микроблоге в сети Instagram, Анастасия запечатлена лежащей на пляже, залитом солнечным светом. Многие поклонники заметили, что Волочкова поддерживает весьма стройную фигуру, а также поинтересовались её секретами, помогающими ей всегда оставаться в форме.Стоит отметить, что в комментариях многие фанаты начали спорить, что красивее, пейзаж с бескрайним и безоблачным небом над Индийским океаном, или же загорелые пышные формы красавицы. Добавим, что менее чем за час фотография балерины набрала более 3,5 тысяч лайков.