От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы

Конфликт между Даной Борисовой и Елёной Кравец, который разыгрался на глазах пользователей Интернета, негативно повлиял не только на репутации женщин, но и на ребёнка последней.

Алён Кравец в грубой форме дала понять сопернице, что их ссора портит жизнь дочери актрисы, за что она будет мстить. «Она учится в прекрасной школе, но к ней вереницей в последние дни подходят дети с вопросом: «Твоя мама, правда, проститутка?!». Вот что ты, убожество, «глубоко верующая», творишь?!» - обращается к телеведущей Кравец. Она также указала на то, что Дана Борисова только притворяется святой и теперь мечтает разрушить семейной счастье других, которое сама некогда убила в своей жизни.Поклонники не был единогласны во мнениях. Они обвинили Алёну Кравец в нарочном разжигании конфликта, чтобы сыскать себе славу. «Вы сами должны были подумать о своей дочери. Мне до фонаря Борисова, но ее винить здесь ровно, как и вас», «Вы же сами с ней все выставляете на публику. Игнорировали бы в интернете, а разобрались бы по-тихому в жизни. Обливаете друг друга у всех на глазах. Уже бы все забыли, если б вы молчали», - говорят подписчики.