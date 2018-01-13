"Опять нулёвочка": У Ольги Бузовой на отдыхе внезапно уменьшилась грудь

Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram показала поклонникам, как отдыхает на Пхукете. В адрес певицы снова пошло негодование по поводу отсутствия груди, что несомненно возмутило девушку.

Популярная российская певица отправилась на отдых в Пхукет. Там Бузова стала примерять множество купальников, которые в основном напоминали комбинезоны. Такой покров сильно скрывал живот певицы, но поклонники стали обращать внимание на «сжатую» грудь. Дело в том, что её неоднократно обвиняли в отсутствии роскошного бюста, а теперь поклонники вернулись к теме «нулёвочки». Некоторые посчитали, что Бузова ранее просто с помощью «фотошопа» увеличила себе грудь, чтобы прекратить разговоры в СМИ.

Вещий Олег

VladTime сравнил фото с летними и журналисты пришли к выводу, что певица не обращалась к хирургам, но на некоторых осенних снимках можно было заметить 2-й и даже 3-й размер груди, что насторожило фанатов. «Оля, хватит нас обманывать своей нулёвочкой», - написала одна из подписчиц, которую сразу поддержали множество других подписчиков Бузовой.