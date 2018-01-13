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| | "Опять нулёвочка": У Ольги Бузовой на отдыхе внезапно уменьшилась грудь

"Опять нулёвочка": У Ольги Бузовой на отдыхе внезапно уменьшилась грудь

Сегодня, 08:18
Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram показала поклонникам, как отдыхает на Пхукете. В адрес певицы снова пошло негодование по поводу отсутствия груди, что несомненно возмутило девушку.

"Опять нулёвочка": У Ольги Бузовой на отдыхе внезапно уменьшилась грудь

 

Популярная российская певица отправилась на отдых в Пхукет. Там Бузова стала примерять множество купальников, которые в основном напоминали комбинезоны. Такой покров сильно скрывал живот певицы, но поклонники стали обращать внимание на «сжатую» грудь. Дело в том, что её неоднократно обвиняли в отсутствии роскошного бюста, а теперь поклонники вернулись к теме «нулёвочки». Некоторые посчитали, что Бузова ранее просто с помощью «фотошопа» увеличила себе грудь, чтобы прекратить разговоры в СМИ.

"Опять нулёвочка": У Ольги Бузовой на отдыхе внезапно уменьшилась грудь

 

VladTime сравнил фото с летними и журналисты пришли к выводу, что певица не обращалась к хирургам, но на некоторых осенних снимках можно было заметить 2-й и даже 3-й размер груди, что насторожило фанатов. «Оля, хватит нас обманывать своей нулёвочкой», - написала одна из подписчиц, которую сразу поддержали множество других подписчиков Бузовой.
Вещий Олег
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