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| | Гозиас не собирается возвращаться в «Дом-2»

Гозиас не собирается возвращаться в «Дом-2»

Вчера, 22:31
Александра Гозиас не собирается возвращаться на скандальный проект «Дом-2». Отметим, что знаменитость уже несколько месяцев занимает вторую строчку в голосовании зрителей «Верни участника».

Гозиас не собирается возвращаться в «Дом-2»

 

В интернете Александра Гозиас приоткрыла завесу тайн, происходящего за кадром программы. Также она намекнула на то, что сейчас с организаторами проекта ведет переговоры по поводу возвращения. С самого начала организаторы сделали весьма заманчивые предложения, но знаменитость сказала, что в Москве будет только в январе. После этого авторы программы прислали Гозиас несколько набросков сценария, что привело бы знаменитость в совсем другой проект, на который она не соглашалась.

После того, как Александра сообщила свои условия, организаторы заявили, что не пойдут у нее на поводу. Отметим, что до этого Гозиас попросила пользователей проголосовать на голосовании за Константина Иванова. Однако через время потребовала, чтобы ее имя и имя Иванова вычеркнули из «Верни участника». Причины для такого поведения могли стать ценные советы продюсера, но пара проявила неблагодарность.
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