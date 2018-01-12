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| | Кристина Дерябина собирается участвовать в «Свадьбе на миллион»

Кристина Дерябина собирается участвовать в «Свадьбе на миллион»

Вчера, 22:11
Для того, чтобы поучаствовать в «Свадьбе на миллион» Кристина Дерябина собирается вернуться в проект. Однако совсем не одна, а со своим возлюбленным.

Кристина Дерябина собирается участвовать в «Свадьбе на миллион»

 

Для возвращения Дерябина поставила условия организаторам - вместе с ней должны вернуться ее друзья по программе: Сергей Катасонов, Элина Камерен и другие. Отметим, что возлюбленный знаменитости внесен в штат «Дома-2». Именно поэтому Дерябина должна убедиться в том, что ее избранника не уберут с поста после того, как она достигнет своей цели. Помимо этого условия, она высказала еще одно: обручальное кольцо должно быть стоимостью не меньше 150 тысяч рублей, так как другое она не будет носить.

Напоминаем, что до этого знаменитость опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный в свадебном ателье, в котором она примеряла подвенечный наряд. Завуалированный намек на будущее торжество вызвал у поклонников различную реакцию. Большинство подписчиков считают, что это все лишь пиар ход. Однако сейчас она готова пойти по головам, чтобы добиться победы в проекте «Свадьба на миллион», так как это позволит окупить шикарное торжество.
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