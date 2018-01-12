Джоан Роулинг оценила "Черный Хогвардс" в соцсети

Версия "Гарри Поттера" с африканскими персонажами вызвала бурную радость у Джоан Роулинг. Об этом она пишет в соцсети Twitter.

Никита Готский

Не так давно в Интернете появился флешмоб #BlackHogwarts. В нем пользователи демонстрируют, как могли бы смотреться герои знаменитой эпопеи "Гарри Поттер", если бы все актеры имели африканские корни. Мероприятие пришлось по вкусу автору книг Джоан Роулинг, которой такая идея пришла по душе. Собственные творения юзеры обнародовали в мировой "паутинке", а Роулинг, известная своей толерантностью к нееврпейцам, там же написала о любви к "Черному Хогвардсу".В настоящее время в Twitter достаточно постов с хештегом "Черного Хогвардса". Пользователи предположили, как бы могли себя вести чернокожие герои в киноленте. Многие увидели во флешмобе признаки антибелого расизма.Прежде стало известнр, что новое произведение о Гарри Поттере создадут с помощью машины. Уже имеются три страницы очередной книги о волшебнике, но пишет ее специальная технология, а не Роулинг.