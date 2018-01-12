Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Джоан Роулинг оценила "Черный Хогвардс" в соцсети

Джоан Роулинг оценила "Черный Хогвардс" в соцсети

Вчера, 22:17
Версия "Гарри Поттера" с африканскими персонажами вызвала бурную радость у Джоан Роулинг. Об этом она пишет в соцсети Twitter.

Джоан Роулинг оценила "Черный Хогвардс" в соцсети

 

Не так давно в Интернете появился флешмоб #BlackHogwarts. В нем пользователи демонстрируют, как могли бы смотреться герои знаменитой эпопеи "Гарри Поттер", если бы все актеры имели африканские корни. Мероприятие пришлось по вкусу автору книг Джоан Роулинг, которой такая идея пришла по душе. Собственные творения юзеры обнародовали в мировой "паутинке", а Роулинг, известная своей толерантностью к нееврпейцам, там же написала о любви к "Черному Хогвардсу".

В настоящее время в Twitter достаточно постов с хештегом "Черного Хогвардса". Пользователи предположили, как бы могли себя вести чернокожие герои в киноленте. Многие увидели во флешмобе признаки антибелого расизма.

Прежде стало известнр, что новое произведение о Гарри Поттере создадут с помощью машины. Уже имеются три страницы очередной книги о волшебнике, но пишет ее специальная технология, а не Роулинг.
Никита Готский
Новости по теме
Джоан Роулинг объявила о продолжении серии книг о «Гарри Поттере»
Джоан Роулинг объявила о продолжении серии книг о «Гарри Поттере»

Известная писательница Джоан Роулинг призналась, что спектакль «Проклятое дитя» является не чем иным, как продолжением серии книг о «Гарри Поттере». Британка

Джоан Роулинг опубликует новую историю о персонаже из «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг опубликует новую историю о персонаже из «Гарри Поттера»

Недавно стало известно о том, что писательница Джоан Роулинг намерена опубликовать новую историю о персонаже из «Гарри Поттера». По информации одного из

Автор книги о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, написала новый рассказ
Автор книги о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, написала новый рассказ

Накануне известная писательница Джоан Кейт Роулинг выпустила ещё одну историю о поющей волшебнице, имя которой Селестине Уорбек. Её личность не раз встречалась

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости