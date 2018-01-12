«Может лучше без трусов?»: Волочкова продемонстрировала равновесие с раздвинутыми ногами

Снимок балерина опубликовала в социальной сети.

Анастасия Волочкова продолжает демонстрировать поклонникам снимки со своего отдыха на Мальдивах. Не обошлось и без знаменитого шпагата артистки, который она сделала в крошечном бикини. Свою «визитную карточку» она посвятила Всемирному дню спасибо, который был вчера. «Я решила сегодня написать об этом… Чтобы моё спасибо не потерялось во множестве других… Я люблю быть неординарной... Во всём! Поэтому спасибо от всего моего сердца всем и каждому, кто в моей жизни сделал, совершил, подумал или пожелал мне что-то хорошее», - написала Волочкова. Вспомнила в посте балерина и о своем пиарщике Наталии Ракицкой, у которой, по словам Волочковой, «отбирают хлеб» ее антифанаты. «Она получает достойное вознаграждение. А многие этот пиар обеспечивают мне бесплатно», - добавила Волочкова.

Снимок, сопровождающий неоднозначный пост, в очередной раз продемонстрировал физические способности балерины. Она сидит на шпагате, улавливая баланс на доске для серфинга. В руках Волочкова держит весло, из-за чего ее успели назвать в комментариях «женщиной с веслом». «Можно ещё чем-нибудь порадовать подписчиков? У Вас прекрасная растяжка! Но как-то надоело...», «Плечи шире бедер», «Ваш шпагат Настя давно не приводит в восторг», - прокомментировали снимок пользователи сети.

Дыль Лилия

Это не единственный шпагат, который успела продемонстрировать Волочкова во время отдыха на Мальдивах. Вчера балерина сообщила, что с любопытством наблюдает за комментариями на своей странице и не перестанет демонстрировать собственные физические способности, ведь это ее «фишка». «Любимые, будут вам шпагаты! (Это моя фишка), будут фото! Всё будет! Попробуйте так сами... Только со скутера не упадите! Важно удержать равновесие на воде… И в жизни равновесие тоже важно удержать… И форму, и стройность ног, и просто доброту и человечность важно удержать…», - написала своим подписчикам Волочкова. Многие успели отметить, что шпагат это не "изюминка", апеллируя к успехам ее коллег по творческому цеху, не имея статуса балерины. «Вон Ляйсан Утяшева может наизнанку вывернуться в плане гибкости», «Может лучше без трусов?» - отметили пользователи.