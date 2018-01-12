Элизабет Херли показала отличную фигуру, исполнив танец на пляже

Британская актриса, которой в июне должно исполниться 53 года, Элизабет Херли покорила своих подписчиков Instagram с помощью своего пляжного видео. Звезда в открытом розовом купальнике-бикини исполнила под латино-американский музыкальный мотив танец, демонстрирующий идеальную фигуру знаменитости.
Оператором непродолжительного видеоролика стал 15-летний сын актрисы Дэмиан, вместе с которым Элизабет отдыхает на тропических островах.
Актриса часто радует фолловеров своей странички в Instagram публикациями, и иногда они имею достаточно откровенный характер. Одной из таких стало поздравление с Рождеством, где Херли предстала перед подписчиками в черном купальнике и шапке Санты.
Тем временем бывший муж Херли Хью Грант, с которым она прожила в браке более 13 лет, станет отцом уже в пятый раз.