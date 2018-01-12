Элина Камирен расскажет в свой книге об охоте на олигархов

дального шоу, в этой сфере не нужно какого-либо таланта. Теперь она намерена выпустить свою книгу.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2"Элина Камирен покушается на славу Ольги Бузовой. Она уже сообщала о намерении стать певицей, указывая, что, как в случае с ведущей скан