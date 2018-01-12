Элина Камирен расскажет в свой книге об охоте на олигархов

Бывшая участница телепроекта "Дом-2"Элина Камирен покушается на славу Ольги Бузовой. Она уже сообщала о намерении стать певицей, указывая, что, как в случае с ведущей скандального шоу, в этой сфере не нужно какого-либо таланта. Теперь она намерена выпустить свою книгу.
В Интернете пользователи пытаются выяснить цель Камирен. Те, кто готов выслушивать ее рекомендации, вполне довольны ее блогом. Как и книга, он получил название "Записки охотницы". К тому же, и к блогу имеется ряд вопросов. Некоторые с удовольствием послушают советы Камирен, но многие интересуются, отчего Элина сама не желает работать над своей личной жизнью, если все происходит в таком положительном ключе, как она оповещает. По мнению многих, после прослушивания советов Камирен можно сойти с ума.