Черно занялась сексом с плюшевым мишкой на глазах у Кудряшова

Александра Черно решила продемонстрировать остальным «домоседам» свою любимую позу в сексе. В качестве секс-тренажера участница использовала огромного плюшевого мишку.

Дарья Светозарова

Демонстрируя походку от бедра, Саша направилась к «снаряду» под подбадривающие крики остальных участников. Сильнее всех предстоящим соитием интересовался Алексей Кудряшов, только что переживший еще один скандал с Настей Балинской. Он перебрался поближе к медведю, которого принялась ублажать Черно. Она набросилась на мишку, приняв позу наездницы, успевая удерживать голову плюшевого зверя. Остальные «домоседы» поощряли страстную любовницу: «Давай, детка! Ух, хорошо!». Кудряшов усердствовал больше всех.В итоге Саша отшвырнула от себя «любовника» и объявила: «Демонстрация моей любимой позы закончена». Наградой ей стали аплодисменты. Другие участницы решили не отставать и продолжили надругательство над медведем, но Сашиной страсти ни одна из них передать больше не смогла. Понравилось ли происходящее плюшевому герою, остается только гадать.