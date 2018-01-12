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| | Черно занялась сексом с плюшевым мишкой на глазах у Кудряшова

Черно занялась сексом с плюшевым мишкой на глазах у Кудряшова

Вчера, 21:33
Александра Черно решила продемонстрировать остальным «домоседам» свою любимую позу в сексе. В качестве секс-тренажера участница использовала огромного плюшевого мишку.

Черно занялась сексом с плюшевым мишкой на глазах у Кудряшова

 

Демонстрируя походку от бедра, Саша направилась к «снаряду» под подбадривающие крики остальных участников. Сильнее всех предстоящим соитием интересовался Алексей Кудряшов, только что переживший еще один скандал с Настей Балинской. Он перебрался поближе к медведю, которого принялась ублажать Черно. Она набросилась на мишку, приняв позу наездницы, успевая удерживать голову плюшевого зверя. Остальные «домоседы» поощряли страстную любовницу: «Давай, детка! Ух, хорошо!». Кудряшов усердствовал больше всех.

В итоге Саша отшвырнула от себя «любовника» и объявила: «Демонстрация моей любимой позы закончена». Наградой ей стали аплодисменты. Другие участницы решили не отставать и продолжили надругательство над медведем, но Сашиной страсти ни одна из них передать больше не смогла. Понравилось ли происходящее плюшевому герою, остается только гадать.
Дарья Светозарова
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