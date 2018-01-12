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| | Ольга Бузова танцует прям на песочном берегу моря в Пхукете

Ольга Бузова танцует прям на песочном берегу моря в Пхукете

Вчера, 21:37
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова,а также певица никогда не стеснялась своего тела и могла хорошо преподнести его. Выложив видео в Instagram, она дала понять своим подписчикам, что находится на отдыхе. Её поклонники в масштабных количествах хорошо отозвались о данном ролике.

Ольга Бузова танцует прям на песочном берегу моря в Пхукете

 

На это раз она была в обтягивающем купальнике интересной модели. Под видео она написала, как провела свой первый день отпуска. Знаменитость чувствует себя счастливой на данный момент.

Буквально за час видео набрало сотни тысяч просмотров.
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