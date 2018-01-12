Ольга Бузова танцует прям на песочном берегу моря в Пхукете

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова,а также певица никогда не стеснялась своего тела и могла хорошо преподнести его. Выложив видео в Instagram, она дала понять своим подписчикам, что находится на отдыхе. Её поклонники в масштабных количествах хорошо отозвались о данном ролике.

На это раз она была в обтягивающем купальнике интересной модели. Под видео она написала, как провела свой первый день отпуска. Знаменитость чувствует себя счастливой на данный момент.Буквально за час видео набрало сотни тысяч просмотров.