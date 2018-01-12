Ольга Бузова танцует прям на песочном берегу моря в Пхукете

На это раз она была в обтягивающем купальнике интересной модели. Под видео она написала, как провела свой первый день отпуска. Знаменитость чувствует себя счастливой на данный момент.
Буквально за час видео набрало сотни тысяч просмотров.
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На это раз она была в обтягивающем купальнике интересной модели. Под видео она написала, как провела свой первый день отпуска. Знаменитость чувствует себя счастливой на данный момент.
Популярная российская телезвезда и певица Ольга Бузова отличила даже в Барселоне. Знаменитость решила станцевать на улице, а видео выложила в свой микроблог.
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