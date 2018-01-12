Друг рассказал, как Алексей Чайчиц делал предложение экс-возлюбленной

Дмитрий, друг Алексея Чайчица, пообщался с представителями СМИ. В ходе интервью он рассказал, как участник «Дома-2» делал предложение руки и сердца своей экс-возлюбленной Анне.

Виктория Озерова

В ходе общения с представителями СМИ приятель Алексея Чайчица рассказал о его мелочности. Дмитрий признался, что участник телестройки для предложения своей экс-возлюбленной выбрал дешевое кольцо, но он настоял, чтобы Алексей подарил Анне более дорогое украшение. В важный день Чайчиц повез возлюбленную на вечеринку в ночной клуб, там Анна победила в конкурсе «Звезда Instagram», но не это стало главным сюрпризом. Уже дома Алексей встал на одно колено перед экс-любимой с шариками и букетом белых роз. Девушка расплакалась и ответила согласием. Дмитрий отметил, что в то время Алексей планировал улететь в Лос-Анджелес, и Анна боялась долгой разлуки.Сейчас Алексей Чайчиц встречается с Елизаветой Триандафилиди. Они будут участвовать в «Свадьбе на миллион».