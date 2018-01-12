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| | Стас Михайлов показал кадры совместного отдыха с семьей в ОАЭ

Стас Михайлов показал кадры совместного отдыха с семьей в ОАЭ

Вчера, 21:15
Российский музыкант Стас Михайлов продемонстрировал редкий ролик с детьми и женой. Кадры появились на странице артиста в Instagram.

Стас Михайлов показал кадры совместного отдыха с семьей в ОАЭ

 

Стас Михайлов отправился вместе со своей семьей отдыхать в ОАЭ. Певец и его родные проводили время в Дубае. Их отпуск, вероятно, завершился, о чем и сообщил певец в соцсети. Российский музыкант обнародовал видеоролик с супругой и своими детьми. По словам артиста, отдых завершается, теперь пора приниматься за труд.

С супругой Инной певец знаком с 2006 года, спустя пять лет возлюбленные официально оформили отношения. Михайлов воспитывает как детей жены от ее первого брака, так и тех, которые появились на свет в результате его нового союза.

Не так давно младшая дочь исполнителя порадовала его фанатов. По ее словам, ее звездный отец уже "старенький", но она все-равно продолжает его любить.
Никита Готский
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