Тори Спеллинг не похорошела, похудев после родов

Сыгравшую Донну Мартин в "Беверли-Хиллз" актриса Тори Спеллинг похудела после родов, но стала не такой привлекательной. Новые снимки звезды появились в Сети.

Никита Готский

Донну Мартин поклонники сериала помнят, как целомудренную героиню "Беверли-Хиллз", но, тем не менее, она имела много фанатов, ожидавших, когда та уделит им немного внимания. По завершению съемок кинопроекта, Тори приняла решение больше времени заниматься своей личной жизнью. Она вышла замуж за Дина Макдермота, в итоге этого брачного союза на свет появились пятеро детей.Младший сын Тори родился в начале минувшего года. Тогда актриса немного похудела, ей удалось сбросить лишние калорий, накопленные за долгий период. Несмотря на это, она не стала красивее, блондинке с немалым трудом получается держать себя в форме. Сейчас Тори выбирает и одевается в спортивные вещи: майки, легинсы и кофты с большими дырами.