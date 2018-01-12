Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Тори Спеллинг не похорошела, похудев после родов

Тори Спеллинг не похорошела, похудев после родов

Вчера, 21:12
Сыгравшую Донну Мартин в "Беверли-Хиллз" актриса Тори Спеллинг похудела после родов, но стала не такой привлекательной. Новые снимки звезды появились в Сети.

Тори Спеллинг не похорошела, похудев после родов

 

Донну Мартин поклонники сериала помнят, как целомудренную героиню "Беверли-Хиллз", но, тем не менее, она имела много фанатов, ожидавших, когда та уделит им немного внимания. По завершению съемок кинопроекта, Тори приняла решение больше времени заниматься своей личной жизнью. Она вышла замуж за Дина Макдермота, в итоге этого брачного союза на свет появились пятеро детей.

Младший сын Тори родился в начале минувшего года. Тогда актриса немного похудела, ей удалось сбросить лишние калорий, накопленные за долгий период. Несмотря на это, она не стала красивее, блондинке с немалым трудом получается держать себя в форме. Сейчас Тори выбирает и одевается в спортивные вещи: майки, легинсы и кофты с большими дырами.
Никита Готский
Новости по теме
Аманда Сейфрид впервые показалась публике после родов
Аманда Сейфрид впервые показалась публике после родов

Аманда Сейфрид впервые показалась публике после родов. 24 марта актриса стала мамой - она родила девочку. Недавно Аманда в сопровождении своего нового супруга

Исчезла участница
Исчезла участница "Дома-2" Тори Карасева

В очередной раз исчезла из сетей участница "Дома-2" Тори Карасева. Это вызвало приступ паники у поклонников необычной девушки.

На выборах мэра Торонто победил бизнесмен Джон Тори
На выборах мэра Торонто победил бизнесмен Джон Тори

Джон Тори, бизнесмен и бывший лидер Прогрессивной партии Канады, был избран новым мэром города Торонто, крупнейшего мегаполиса страны. По данным избирательной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости