Балинская набросилась на Кудряшова с кулаками за видеоизмену

В последнем выпуске «Дома-2» Настя Балинская решила выяснить отношения с Алексеем Кудряшовым с помощью кулаков. Парень прежде заявил, что у него появилась любимая девушка вне проекта, поэтому он больше не может заниматься с Настей сексом.

Дарья Светозарова

В то же время интим с разлучницей у него случается регулярно, хоть и посредством видеосвязи. Взбешенная таким пренебрежением Настя при всех набросилась на Алексея и принялась его избивать. В отличие от многих коллег по телестройке мужского пола, Кудряшов не стал бить Настю в ответ, хоть и блокировал ее удары. Балинская обзывала своего возлюбленного и плакала навзрыд. «Уходи из проекта! Пошел вон из моей жизни!», - кричала разбушевавшаяся девушка.Угомонить брошенную «домоседку» смогли только товарищи по проекту. Они разняли Лешу и Настю, приняли сторону последней. «Если нашел любовь за периметром, то тебе лучше уйти и не делать Насте больно», - подытожили они.