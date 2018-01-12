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| | Андрей Черкасов раскритиковал чрезмерно ухаживающих за собой мужчин

Андрей Черкасов раскритиковал чрезмерно ухаживающих за собой мужчин

Вчера, 20:47
В личном микроблоге ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал, кого не считает мужчинами. Андрей Черкасов раскритиковал представителей сильного пола, которые чрезмерно следят за своей внешностью и не умеют ухаживать за девушками.

Андрей Черкасов раскритиковал чрезмерно ухаживающих за собой мужчин

 

В своем аккаунте в Instagram Андрей Черкасов посвятил целый пост мужчинам. По мнению ведущего скандально известного шоу, представители прекрасного пола ни в каком случае не должны расстраиваться из-за лака для волос и покупать себе одежду в женском отделе. Также Черкасов раскритиковал мужчин, которые заставляют в кафе девушек платить за себя, хоть это и принято на Западе, ведущий считает это не позволительным. Не в восторге Андрей и от тех, кто питается специальными препаратами для накачивания мышц.

Не все пользователи поддержали Черкасова, намекая, что он и сам поступал так же, но самое большое возмущение подписчиков вызвало то, что ведущий якобы намекнул на Алексея Чайчица. Несмотря на это, запись уже набрала более 10 тысяч лайков.
Виктория Озерова
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