Элина Камирен: Ведущим текст диктует в наушник суфлер

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Элина Камирен сообщила, что ведущим шоу в наушник диктует текст суфлер. Камирен считает, что ведущие часто сами не знают о чем придется говорить с участниками.

В своем блоге экс-участница «Дом-2» Элина Камирен рассказала, что весь текст, озвученный телеведущими шоу, сначала диктуется им в наушник суфлерами. По словам Камирен, на тетах с участницами ведущие часто не знают о чем придется с ними говорить и даже забывают имена собеседников.Все, в том числе даже самые тихие, разговоры записываются мощной аппаратурой. Это позволяет режиссеру проекта тщательно контролировать проект и любые разговоры.Экс-участница считает, что все участники «Дома-2» наркоманы, но при этом парни проекта либо альфонсы, либо гомосексуалисты, а участницы - девушки легкого поведения. Этими и другими своими мыслями и мнениями делится Камирен в своем блоге, обучающем совращать олигархов.