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| | Дана Борисова высказала свое мнение об угрозах Алены Кравец

Дана Борисова высказала свое мнение об угрозах Алены Кравец

Вчера, 20:40
Дана Борисова прокомментировала высказывание Алены Кравец касательно угроз и оскорблений. Ссора между ними появилась стихийно.

Дана Борисова высказала свое мнение об угрозах Алены Кравец

 

Вернувшаяся из тайской больницы, где Борисова лечилась от наркозависимости, она принялась чуть ли не навязывать свою помощь коллегам по шоу-бизнесу, что только привело к скандалам. Она ныне конфликтует с Аленой Кравец. Из-за чего образовалась ссора, сказать сложно. Как Дана, так и ее оппонентка продемонстрировала свою грубую переписку с нецензурными цитатами.

Кравец утверждает, что блондинка испортила ей отдых в Куршавеле, прислав ей некое сообщение. Борисова оскорбила жителей Кавказа, позже она заявила, что в данном случае имело место "тактическая" просьба проявит осторожность и не обещать интимные услуги лицам неславянской внешности. Помимо этого Борисова посчитала оскорблением слово "наркоша", так как считает, что уже не страдает такой зависимостью. Сейчас она больше старается заниматься вопросами, связанных с воспитанием дочери Полины.
Никита Готский
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