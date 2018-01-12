Дана Борисова высказала свое мнение об угрозах Алены Кравец

Дана Борисова прокомментировала высказывание Алены Кравец касательно угроз и оскорблений. Ссора между ними появилась стихийно.

Никита Готский

Вернувшаяся из тайской больницы, где Борисова лечилась от наркозависимости, она принялась чуть ли не навязывать свою помощь коллегам по шоу-бизнесу, что только привело к скандалам. Она ныне конфликтует с Аленой Кравец. Из-за чего образовалась ссора, сказать сложно. Как Дана, так и ее оппонентка продемонстрировала свою грубую переписку с нецензурными цитатами.Кравец утверждает, что блондинка испортила ей отдых в Куршавеле, прислав ей некое сообщение. Борисова оскорбила жителей Кавказа, позже она заявила, что в данном случае имело место "тактическая" просьба проявит осторожность и не обещать интимные услуги лицам неславянской внешности. Помимо этого Борисова посчитала оскорблением слово "наркоша", так как считает, что уже не страдает такой зависимостью. Сейчас она больше старается заниматься вопросами, связанных с воспитанием дочери Полины.