Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Ольга Рапунцель из "Дома-2" показала беременный живот в неглиже

Ольга Рапунцель из "Дома-2" показала беременный живот в неглиже

Вчера, 20:33
Уже давно среди поклонников реалити-шоу "Дом-2" циркулируют слухи о том, что участница телестройки Ольга Рапунцель удерживает мужа "накладным животом". Несмотря на то, что при ходьбе Ольга все время держится за поясницу, зрители сомневаются в том, что она беременна.

Ольга Рапунцель из "Дома-2" показала беременный живот в неглиже

 

Тогда девушка решила убедить их с помощью откровенной фотосессии. В интернет она выложила фото своего огромного животика в нижнем белье, при этом отметив, что сильно поправилась во время беременности. На голом животике заметна красочная анимашка, девушку обнимает счастливый супруг - в общем, полный пакет доказательств своего "интересного положения".

Ольга пожаловалась на гормональные всплески и перемену вкусов. Девушка с грустью констатировала, что ее малыш не выносит кофе, и это ее огорчает, ведь до беременности она была заядлой кофеманкой. Несмотря на наглядные аргументы, пользователи продолжают обвинят "домоседку" в том, что будущее материнство она имитирует с помощью специальной накладки.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ольга Рапунцель пожаловалась на трудную беременность
Ольга Рапунцель пожаловалась на трудную беременность

Известная участница популярного телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель поделилась со своими подписчиками в Instagram всеми тяготами беременности. Рапунцель

Гобозова рассказала, почему Рапунцель интересна зрителям «Дома-2»
Гобозова рассказала, почему Рапунцель интересна зрителям «Дома-2»

Ольга Гобозова, получившая широкую известность благодаря своему участию в известном телевизионном проекте «Дом-2», рассказала о том, что всё внимание зрителей

Беременная Ольга Рапунцель собирается подать на развод
Беременная Ольга Рапунцель собирается подать на развод

Беременная Ольга Рапунцель задумывается о том, чтобы подать на развод. На крайние меры девушку толкает нежелание мужа работать. На данный момент Ольга

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости