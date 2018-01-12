Ольга Рапунцель из "Дома-2" показала беременный живот в неглиже

Уже давно среди поклонников реалити-шоу "Дом-2" циркулируют слухи о том, что участница телестройки Ольга Рапунцель удерживает мужа "накладным животом". Несмотря на то, что при ходьбе Ольга все время держится за поясницу, зрители сомневаются в том, что она беременна.

Дарья Светозарова

Тогда девушка решила убедить их с помощью откровенной фотосессии. В интернет она выложила фото своего огромного животика в нижнем белье, при этом отметив, что сильно поправилась во время беременности. На голом животике заметна красочная анимашка, девушку обнимает счастливый супруг - в общем, полный пакет доказательств своего "интересного положения".Ольга пожаловалась на гормональные всплески и перемену вкусов. Девушка с грустью констатировала, что ее малыш не выносит кофе, и это ее огорчает, ведь до беременности она была заядлой кофеманкой. Несмотря на наглядные аргументы, пользователи продолжают обвинят "домоседку" в том, что будущее материнство она имитирует с помощью специальной накладки.