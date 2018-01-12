Гриценко Роман подал заявку на свадебный конкурс "Дома-2"

Роман Гриценко, участник реалити-шоу, поклонник Ольги Бузовой, решил поучаствовать в "Свадьбе на миллион".

Ведущие проекта уже объясняли примерные условия участия в "Свадьбе на миллион", который подразумевает задания на двоих, но Гриценко эта новость не испугала, даже наоборот.Как известно, Роман ухаживал за Бузовой, и предлагает ей выйти за него замуж и побороться за заветный приз. Однако чувства Романа никто не считает искренними, также считает и сама Бузова. Это всего лишь пиар.Привлечь к себе внимание, пусть даже таким способом ему удалось. В скором времени Ольга Рапунцель отправится в декрет и Дмитрий Дмитренко тоже останется в гордом одиночестве. Так что придется либо отказываться, либо трудится за двоих, чтобы заполучить заветный миллион. Ранее победу пророчили паре Купина и Донцовой.