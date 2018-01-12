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| | Неожиданно: Элвин Грей поздравил с днем рождения Салавата Фатхетдинова

Неожиданно: Элвин Грей поздравил с днем рождения Салавата Фатхетдинова

Вчера, 20:10
Салават Фатхетдинов, народный артист Татарстана, на днях отпраздновал свое 58-летие. В Казани в честь такого события прошел традиционный сольный концерт певца, на котором его неожиданно поздравил молодой уфимский исполнитель Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей.

Неожиданно: Элвин Грей поздравил с днем рождения Салавата Фатхетдинова

 

Недавно Элвин Грей отправился отдыхать в Таиланд. 10 января исполнитель находился там же, но все же смог поздравить Салавата Фатхетдинова с днем рождения. Для народного артиста Татарстана такой шаг молодого исполнителя стал неожиданностью. Во время традиционного концерта в Казани конферансье включил видеопоздравление Элвина Грея. Уфимский певец пожелал Фатхетдинову здоровья и творческих успехов. Он поздравил татарского исполнителя «от всей души».

 

Следует отметить, что всего год назад отношения между двумя исполнителями были натянутыми. Мэтр татарской эстрады раскритиковал молодое дарование из-за манеры пения.
Виктория Озерова
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