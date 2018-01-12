Ольга Рапунцель обозвала свекровь неблагодарной эгоисткой

На проекте «Дом-2» снова бушуют страсти. Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко во время бурных выяснений отношений переключились на оскорбления родственников. Обиженная Ольга упрекнула Диму, что его мама не хочет наладить с ней отношения, тогда как родственники Рапунцель простили Дмитренко за его плохое обращение с девушкой.

Дарья Светозарова

Взаимные оскорбления супруги продолжили уже у себя в домике. В порыве гнева Ольга назвала свою свекровь неблагодарной эгоисткой, которая печется только о благе своего сына и совсем не беспокоится о невестке и будущем внуке. Дима в долгу также не остался. Родственников жены он назвал неадекватными людьми, среди которых общаться можно только с Олиной бабушкой, да и то дозированно. В ответ Ольга расплакалась, но сердца любимого своими слезами не растопила.Остальные участники вину за конфликт возложили на Ольгу. Они обвинили девушку в двуличии. Диму же они назвали «искренним психом».