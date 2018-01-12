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| | Шнуров запустил алкогольный флешмоб "Следуй за мной"

Шнуров запустил алкогольный флешмоб "Следуй за мной"

Вчера, 19:54
Российский рок-певец Сергей Шнуров показал фотоснимок с бутылкой вина. Сам артист прикинулся пьяным и лежит на газоне.

Шнуров запустил алкогольный флешмоб "Следуй за мной"

 

На аккаунте Шнурова в соцсети Instagram появилась фотография, судя по которой музыкант запустил пародию на известный флешмоб "Следуй за мной". Всем известны глянцевые снимки, где симпатичные девушки ведут за руку своего парня к новым целям. Как правило, данный метод применяется для привлекательной иллюстрации туризма. В большинстве случаев, персонажи "Следуй за мной" чаще всего идут к памятникам архитектуры или природы.

Шнуров спародировал акцию. Рок-музыкант зовет своих поклонников в мир алкоголя. На изображении он удерживает свою супругу за руку, а сам держит в другой руке бутылку с вином. Певец лежит в одних шортах на траве, а его пост подписан такими словами: "Follow Me".

Подписчики с юмором отнеслись к новому снимку Шнурова. Они признаются, что в подобной акции они участвовали все новогодние торжества.
Никита Готский
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