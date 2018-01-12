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| | Бузову раскритиковали за розовый купальник на отдыхе

Бузову раскритиковали за розовый купальник на отдыхе

Вчера, 19:47
Российская ведущая Ольга Бузова опубликовала снимок, представ перед фанатами в розовом купальнике. Подписчики звезды по-разному отнеслись к фото.

Бузову раскритиковали за розовый купальник на отдыхе

 

Бузова отправилась отдыхать в Таиланд. С курорта она обещает публиковать изображения своего отпуска, показывая фолловерам, как отдыхает. Сегодня она выложила в Сеть новую фотографию, в которой показалась в бикини розового цвета. Образ ведущей дополняют очки, подходящие по цвету под ее купальный наряд. Находится Ольга на фоне бассейна, возле которого позирует фотографу.

Подписчики знаменитости неординарно отнеслись к снимку. Многие из них подвергли Бузову критике за худобу, отметив, что от нее стало плохо даже местным черепахам. Поклонники уверены, что автору поста необходимо немного набрать вес, потому как ее нынешняя фигура почти отвратительная. В Таиланде ведущая пробудет до своего дня рождения, а после возвратиться в Москву.
Никита Готский
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