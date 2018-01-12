Экстрасенс Николь Кузнецова объяснила свое отсутствие тяжелой болезнью

Участница шоу «Битва экстрасенсов» опубликовала долгожданное фото на своей страничке в соцсети. Предваряя расспросы и предположения, Николь сразу сообщила, что причиной ее интернет-молчания стали не пластические операции и не чудовищная сыпь, о которой недавно писали СМИ, а тяжелая болезнь.

Дарья Светозарова

По словам девушки, ее недуг – это не просто отсутствие голоса. Проблемы со здоровьем у нее настолько серьезные, что она перенесла уже целый ряд операций. Каждый операционный шрам, по ее словам, разрастается в опухоль. Эзотерик призналась, что уже не в состоянии за собой ухаживать и даже никому ничего не может сказать даже шепотом. Она добавила, что помочь ей 14 января попытаются московские хирурги, а потом она отправится в Гамбург, где ею за весьма щедрое материальное вознаграждение займутся немецкие лекари.Кузнецова подчеркнула, что брать деньги за свои услуги она считает нормальным явлением. «Я просто хочу жить» - заявляет она в комментарии. Фото на фоне часов она прикрепила к своему посту. Пользователи сочли это символическим – они предположили, что знаменитая прорицательница боится скорой гибели. Они поспешили успокоить экстрасенса и заявили, что такая добрая фея как она не имеет права сдаваться. Фанаты пожелали ей скорейшего выздоровления и пообещали держать за нее кулаки. За несколько минут публикацию Николь лайкнули более тысячи поклонников.