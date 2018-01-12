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| | Кортни Кардашьян обнажилась в тропическом лесу

Кортни Кардашьян обнажилась в тропическом лесу

Вчера, 18:51
Кортни Кардашьян продолжает радовать поклонников. На этот раз 38-летняя красавица полностью обнажилась на фоне тропического леса.

 

В Instagram Кортни Кардашьян появилось новое фото. Девушка приняла участие в интимной фотосессии и, отбросив все комплексы, полностью разделась на фоне тропической природы. Таким образом Каршашьян-старшей удалось убить «двух зайцев»: порадовать поклонников и позлить недругов. На обнародованном фото Кортни сидит на камне на фоне тропического леса спиной к фотографу. На снимке видно подтянутые ягодицы и упругую грудь девушки, что пришлось по вкусу многим подписчикам.

За сутки фото Кортни набрало более двух миллионов лайков и 22 тысячи комментариев. Представители сильного пола буквально забросали Кардашьян комплементами и признаниями в чувствах, но нашлись и те, кто решил, что звезда «отредактировала» тело. СМИ отмечают, что так девушка хотела привлечь внимание к своей персоне, и ей это удалось.
Виктория Озерова
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