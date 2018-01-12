Саша Савельева опубликовала мистический снимок

Российская певица Саша Савельева устроила мрачную, но, по-своему, захватывающую фотосессию. Она попала в руки таинственного мужчины в черном.

Никита Готский

Савельева обнародовала в соцсети Instagram изображение, представ перед поклонниками в возбуждающих черных чулках и лифе аналогичного цвета. Певица находится в темно-мрачной комнате, где, судя по фотографии, горят только свечи или камин. Звезда сидит на полу, а ее держит в руках мужчина, наряженный во все черное. Фотоснимок очень завораживает своей таинственностью и мистикой.В действительности на кадрах возле Саши Савельевой ее родной супруг Кирилл Сафонов. Подписчики назвали пару роскошной, а один из них передал собственное видение изображения, будто девушка (Саша) интересуется у кавалера, правдивы ли слова, что она предназначена ему Богом, на это он отвечает согласием, но не может осознать, за какие свои грехи он стал ее обладателем. За почти 15 минут фотография набрала более 970 лайков. Нельзя исключать, что такое изображение кого-либо оставит равнодушным, а поэтому количество "сердечек" явно будет больше.