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| | Фанаты заметили влюбленный взгляд Билана в сторону Лазарева

Фанаты заметили влюбленный взгляд Билана в сторону Лазарева

Вчера, 18:44
Дима Билан опубликовал на своем профиле в Instagram анонс своего выступления на канале «Россия-1». Певец сообщил, что он выступит в дуэте с Сергеем Лазаревым. Вместе они споют уже нашумевший хит «Прости меня».

 

Едва пост появился в Сети, его начали лайкать поклонники и клятвенно заверять, что выступление кумира ни за что не пропустят. Однако внимание подписчиков артиста привлекла фотография, которой Билан сопроводил свою публикацию. На ней Дима изображен вместе с Сергеем Лазаревым. При этом Сережа как обычно лучезарно улыбается, а Билан «влюбленно» смотрит на него. Бдительные фолловеры тут же ухватились за эту подробность и принялись дискутировать. Одним показалось, что выступление на «голубом» огоньке для Билана не прошли даром, а другие наоборот сочли, что Дима смотрит на партнера по сцене так, будто должен ему миллион рублей копейками, и никак не хочет отдавать.

Пользователи, которым была неинтересна тема «влюбленных взглядов» решили обсудить само выступление. Они предложили певцам объединиться в дуэт и назвать новую творческую единицу BILAZ.
Дарья Светозарова
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