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| | Знакомая Сергея Зверева обвинила жену его сына в обмане

Знакомая Сергея Зверева обвинила жену его сына в обмане

Вчера, 18:23
Знакомая стилиста Сергея Зверева рассказала о пикантных подробностях жизни его невестки. Об этом стало извастно в эфире шоу Андрея Малахова.
 

 

Сын Зверева с женой появились в студии передачи Малахова, рассказав о своих отношениях. Подруга его отца обвиняет супругу парня в обмане. Она утверждает, что та якобы имеет внебрачного сына, но скрывает его от любимого человека. Не так давно Зверев-младший во второй раз женился, его супругой стала девушка Юлия. Знаменитый родитель не присутствовал на бракосочетании, потому как отрицательно относится к выбору родного отпрыска. Мужчина не желает даже разговаривать и знакомиться с дамами сына.

В эфире "Прямого эфира" с Андреем Малаховым пара поведала отечественным телезрителям об отношениях, а также разъяснили, отчего не пожелали устраивать пышную и дорогостоящую брачную церемонию. Сергей и Юлия подали обычное заявление в ЗАГС, расписались и на этом дело закончилось.

Подруга Сергея Зверева в передаче обвинили Юлию в том, что она имеет больного ребенка, рожденного не от нынешнего мужа. Девушщка все отрицает, но и из-за этого слуха стилист не пишел на свадьбу сына.

Никита Готский
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