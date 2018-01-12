Знакомая Сергея Зверева обвинила жену его сына в обмане

Знакомая стилиста Сергея Зверева рассказала о пикантных подробностях жизни его невестки. Об этом стало извастно в эфире шоу Андрея Малахова.

Сын Зверева с женой появились в студии передачи Малахова, рассказав о своих отношениях. Подруга его отца обвиняет супругу парня в обмане. Она утверждает, что та якобы имеет внебрачного сына, но скрывает его от любимого человека. Не так давно Зверев-младший во второй раз женился, его супругой стала девушка Юлия. Знаменитый родитель не присутствовал на бракосочетании, потому как отрицательно относится к выбору родного отпрыска. Мужчина не желает даже разговаривать и знакомиться с дамами сына.В эфире "Прямого эфира" с Андреем Малаховым пара поведала отечественным телезрителям об отношениях, а также разъяснили, отчего не пожелали устраивать пышную и дорогостоящую брачную церемонию. Сергей и Юлия подали обычное заявление в ЗАГС, расписались и на этом дело закончилось.Подруга Сергея Зверева в передаче обвинили Юлию в том, что она имеет больного ребенка, рожденного не от нынешнего мужа. Девушщка все отрицает, но и из-за этого слуха стилист не пишел на свадьбу сына.