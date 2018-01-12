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| | Эрик Клэптон сознался в своем недуге, у него пропадает слух

Эрик Клэптон сознался в своем недуге, у него пропадает слух

Вчера, 18:09
Рокер Эрик Клэптон, знаменитость Британии сознался о горьком диагнозе, который поставили ему врачи - "тиннитус", что стало трагедией для рокера.

Эрик Клэптон сознался в своем недуге, у него пропадает слух

 

Как стало известно, Эрик Клэптон помимо нового диагноза болезни, еще страдал периферической невропатией, из-за чего ему тяжело было долго стоять, или ходить. Это очень серьезно мешало его концертам. Некоторые выступления даже пришлось отменить. Не смотря на эти болезни, Клэптон заявил, что прекращать свою деятельность не собирается, и игре на гитаре ничего не помешает. Стремление к музыке 72-летнего рок музыканта восхищает поклонников, которые не перестают его обожать.

Хотим заметить, что Эрик Клэптон не единственный музыкант, у которого проблемы со слухом. К ним относятся также Оззи Осборн, Стинг и Нил Янг, что не мешает продолжать им их музыкальную деятельность.
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