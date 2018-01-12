Дочь Анны Самохиной сообщила о словах матери перед кончиной

Дочь актрисы Анны Самохиной поведала о последних днях жизни матери. Через два дня ей бы исполнилось 55 лет.

Никита Готский

По словам дочери звезды Александры, после того, как мать попала в клинику, девушка пришла навестить ее. Они приятно поговорили, вспомнили веселые моменты жизни, после чего Александра встретилась в коридоре лечебницы с врачом. Тот шокировал девушку. Оказалось, у Самохиной была четвертая стадия рака, поражен весь организм, а прожить ей осталось не более двух месяцев. Дочь актрисы сильно тогда испугалась и расплакалась.От Анны родные продолжительное время скрывали диагноз, но спустя время все же открыли его. Актриса мужественно отреагировала на смертельный вердикт. Выяснив, что страдает раком, актриса призналась дочери, как сильно ее любит. Перед самой своей смертью она сообщила Александре, что та справится и без нее в дальнейшей жизни.Девушка не хотела отвозить мать в хоспис, осознавая, что оттуда обратно никто не возвращается. Самохина сама настояла на этом, всех подбадривала и не хотела, дабы ее считали несчастной.